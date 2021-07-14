Rusya, Karadeniz üzerinde uçuş yapan ABD keşif uçağını uzaklaştırdı

Dün Karadeniz'de ABD'ye ait bir keşif uçağını uzaklaştıran Rusya, bugün de Karadeniz üzerinde uçuş yapan başka bir ABD keşif uçağını uzaklaştırdı.

Dün Karadeniz'de ABD'ye ait bir keşif uçağını uzaklaştıran Rusya, bugün de Karadeniz üzerinde uçuş yapan başka bir ABD keşif uçağını uzaklaştırdı.

Rusya Hava Kuvvetlerine ait SU-30 tipi savaş uçağı tarafından dün Karadeniz üzerinde uçuş yapan ABD'ye ait EP-3 ARIES tipi keşif uçağının uzaklaştırılmasının ardından bugün de Rus savaş uçağı, ABD'ye ait bir keşif uçağını daha bölgeden uzaklaştırdı. Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz üzerinde uçuş yapan ABD Hava Kuvvetlerine ait RC-135 stratejik keşif uçağının Rus sınırına yaklaşmasının önlendiği ifade edilerek, "14 Temmuz tarihinde Rus hava kontrol sistemleri tarafından yabancı bir hava unsuru tespit edildi. Hava hedefinin belirlenmesi ve sınır ihlalinin gerçekleşmesini engellemek için Güney Askeri Bölgesi'nde Su-27 savaş uçağı kalkış yaptı. Rus savaş uçağının mürettebatı hava unsurunun ABD Hava Kuvvetlerine ait RC-135 stratejik keşif uçağı olduğunu belirleyerek uçağa eşlik etti" denildi.

Açıklamada, "Yabancı askeri uçak Rusya Federasyonu sınırlarından uzaklaştırıldıktan sonra Rus uçağı güvenli bir şekilde ana üssüne döndü. Rus uçağının uçuşu uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı olarak gerçekleşti" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık ayrıca, Rusya sınırından uzaklaştırılan ABD keşif uçağına ait görüntüleri yayınladı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı