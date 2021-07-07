Rusya Karadeniz Filosu, İspanyol devriye gemisini izlemeye aldı

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Rus Karadeniz Filosu güçlerinin Karadeniz'e giren İspanyol donanma gemisi Rayo'yu izlemeye başladığını kaydetti.

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Rus Karadeniz Filosu güçlerinin Karadeniz'e giren İspanyol donanma gemisi Rayo'yu izlemeye başladığını kaydetti.

Rusya Karadeniz Filosu, ABD ve Ukrayna önderliğinde 28 Haziran'da Karadeniz'de başlayan Sea Breeze 2021 askeri tatbikatına katılmak isteyen İspanyol donanma gemisini izlemeye aldı. Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi (NDCC) tarafından yapılan açıklamada, Rus Karadeniz Filosu güçlerinin Karadeniz'e giren bir İspanyol donanma ait P-42 flama numaralı Rayo devriye gemisini izlemeye başladığı belirtildi. NDCC, "7 Temmuz 2021'de Karadeniz'e giren İspanyol Donanmasına ait Rayo devriye gemisinin, NATO ülkelerinin silahlı kuvvetlerinin çok uluslu Sea Breeze 2021 tatbikatında yer almak üzere icra ettiği harekatları Rusya Karadeniz Filosu güçleri ve araçları kontrol altına almaya başladı" ifadelerini kaydetti.

Öte yandan, geçtiğimiz hafta Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve NATO üye devletlerinin Karadeniz'i "askeri bir çatışma bölgesine" çevirdiğini ve Hollanda Donanması firkateyni Evertsen'in bu bölgedeki son hareketinin tehlikeli bir provokasyon olduğunun altını çizmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova düzenlediği basın toplantısında, "Bu, ABD liderliğindeki dünyanın başka bir bölgesinin istikrarsız hale gelmesi için kasıtlı olarak yapılıyor" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca "Sea Breeze 2021" isimli askeri tatbikat ise, ABD ve Ukrayna önderliğinde 28 Haziran'da Karadeniz'de 32 ülkeden 5 bin askeri personelin katılımıyla başlamıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı