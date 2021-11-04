Rusya, Karadeniz'e giren ABD savaş gemisini takibe aldı
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'e giren ABD'ye ait "USS Mount Whitney" adlı savaş gemisinin takibe alındığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'e giren ABD'ye ait "USS Mount Whitney" adlı savaş gemisinin takibe alındığını duyurdu.
ABD Donanmasının 6. Filosuna ait LCC 20 Borda numaralı, 188 metre uzunluğundaki "USS Mount Whitney" adlı savaş gemisi Karadeniz'e ulaştı. Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ABD savaş gemisinin Rus deniz unsurlarınca takibe alındığı bildirildi. Açıklamada, "Karadeniz Filosu, 4 Kasım'da Karadeniz'e giren ABD Deniz Kuvvetleri amiral gemisi USS Mount Whitney'in hareketlerini takip etmeye başladı" ifadeleri kullanıldı.
Lavrov tepki göstermişti
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov geçtiğimiz pazar günü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin Karadeniz'e askeri gemiler göndererek bölgeye istikrar kazandırmadığını, kıyı ülkelerini çatışmacı politikalara yönlendirmeye çalıştığını ifade etmişti. - MOSKOVA