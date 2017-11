Rusya Kapıları Açtı Mandalina İhracatı Başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde Rusya'nın Türkiye'ye narenciyede kapılarını açmasının ardından mandalina ihracatı başladı. Silifke'den günde 300 ton mandalina Rusya başta olmak üzere Ukrayna'ya gönderiliyor.



Son dönemde Rusya ve Türkiye arasında yeniden dostluk rüzgarları esmesi nedeniyle narenciye üreticileri yaklaşık 1 yıl aradan sonra derin bir nefes aldı. Türkiye'nin en önemli narenciye üretim merkezleri arasında yer alan Silifkeli üreticiler ve nakliye şirketlerinde yüzler gülmeye başladı. Narenciyelerin konulduğu plastik kasa fabrikalarında da üretimin tam kapasiteye döndüğü öğrenildi.



Mersin Bölge Sulama Kooperatifleri Birliği Başkanı Ersin Akdoğan, Rusya'ya ihracatın başladığını, üreticinin ve ihracatçının yüzünün güldüğü bir sezon beklentisi içinde olduklarını kaydetti. Türkiye'nin narenciye ürünleri ihracatında Rusya'nın yüzde 35'lik payla ilk sırada yer aldığına işaret eden Akdoğan, "Sezon başında Rusya pazarının açılması hem üreticimizin, hem de ihracatçımızın elini güçlendirdi. Sektörün tüm paydaşlarının emeklerinin karşılığını alabilecekleri bir iklim oluştu. Şu an yoğunlukla Rusya ve Ukrayna'ya portakal ve mandalina ihracat ediliyor. Günde 300 ton ürün ihraç edilirken aralık ayı sonuna kadar bu süreç devam edecektir. Yaklaşık 3 ay önce erkenci mandalina ihracatı başladı. Rusya'nın özellikle bu aralar mandalina talebi olmaktadır. Hatay, Adana, Mersin ve İlçelerinden günde 200 bin ton mandalina ihraç edilmektedir. Silifke'den de Rize cinsi mandalina işlenerek günde 200 ton mandalina ihraç edilmektedir. Silifke'de mandalinada 445 dönüm araziden bin 200 ton, portakalda 430 dönüm araziden bin 800 ton ve limonda 23 bin 600 dönüm araziden 78 bin 225 ton ürün hasadı beklenmektedir. Şu an işlenmiş hali ile mandalina ihracata 1 lira 60 kuruş ile 1 lira 80 kuruş arasında gönderilirken dalında 80 kuruşa satılmaktadır. Ürünlerimiz kaliteli olup, Rusya'ya ihracatın başlaması ile birlikte üreticimizin yüzü gülmüştür. Bu hususta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Rusya pazarına açılmamızı sağladığı için teşekkür eder, çiftçilerimize bol ve bereketli günler dilerim" dedi. - MERSİN