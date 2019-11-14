Rusya Kamışlı'ya hava savunma sistemleri kurdu

14.11.2019 11:54 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:59

Rusya'nın Hmeymim Hava Üssü'nden kalkan uçaklar ve helikopterler Rusya'nın Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı şehrinde oluşturmaya başladığı yeni üsse ulaştı.



Rusya'nın Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın çekildiği kentlerdeki askeri yoğunluğu devam ediyor. Son olarak Rusya'da orduya yakın yayın yapan Zvezda kanalı, Rusya'nın Suriye'nin Kamışlı kentinde büyük bir hava savunma sistemi kurmaya başladığını aktardı. Habere göre Rusya'nın Hmeymim Hava Üssü'nden kalkan uçak ve helikopterler Kamışlı'da bulunan ve önceden havaalanı olarak faaliyet gösteren El-Kamışlı Havaalanı'na taşındı.



HAberde, Rusya'ya ait Mİ-8 ve Mİ-35 tipi helikopterlerin Rusların yeni hava üslerine ulaştığı, diğer askeri envanterlerin sevkıyatına devam edildiği öğrenildi. Haberde en büyük iddia ise Kamışlı bölgesindeki hava üssünün Pantsir hava savunma sistemleri ile korunmaya başlandığı bilgisi oldu. Buna göre Rusya yeni hava üssünü yerden Pantsir hava savunma sistemleriyle havadan ise helikopter ve uçaklarla korumaya başladı. Rus basını bu bilgileri okuyucu ve izleyicilerine aktarırken Rusya Savunma Bakanlığı ise yeni hava üssüne yapılan sevkıyat ve koruma çalışmalarıyla ilgili henüz hiçbir bilgi paylaşmadı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA