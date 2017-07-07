Rusya Kalkınma Bakanı: Yaptırımlar, Bizim Hikayemiz Değil

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, yaptırımların Rusya'nın hikayesi olmadığını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in G20 zirvesinde kısıtlayıcı önlemler koşullarında adaletli ticaretin mümkün olmadığını dile getirdiğini bildirdi.



Oreşkin G20 zirvesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yaptırımlar bizim hikayemiz değil, bu yaptırımları Rusya'ya uygulayan ülkelerin hikayesi. Putin toplantı sırasında bazı ülkelerin kısıtlayıcı önlemler uyguladığı bu koşullar altında adaletli ticaretin mümkün olmadığını belirtti" ifadelerini kullandı. - Moskova