Rusya Kalaşnikof'u Üreten Şirketi Özelleştiriyor
"İkinci Dünya Savaşı'nın gidişatını değiştiren ve Sovyetler Birliği'nin Hitler Almanyası'nı yenmesini sağlayan silah" olarak tanınan Kalaşnikof tüfeğini üreten Rus Kalashnikov Kontsern şirketinin özelleştirileceği açıklandı.
"İkinci Dünya Savaşı'nın gidişatını değiştiren ve Sovyetler Birliği'nin Hitler Almanyası'nı yenmesini sağlayan silah" olarak tanınan Kalaşnikof tüfeğini üreten Rus Kalashnikov Kontsern şirketinin özelleştirileceği açıklandı.
Kaynak: Dunya.com