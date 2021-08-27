Rusya, Kabil'deki terör saldırısını kınadı
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Rusya, Kabil'deki terör saldırısını kınadı

Rusya, Kabil'deki terör saldırısını kınadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki terör saldırısını kınadıklarını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki terör saldırısını kınadıklarını açıkladı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleştirilen terör saldırısının yankıları devam ederken son olarak Rusya'dan saldırıya yönelik açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyleyerek, "Bu terör eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Çok sayıda kişinin ölümünü üzüntüyle öğrendik. DEAŞ ve türevleri Afganistan'da gerginliğe neden oluyor. Herkes için tehlike büyük. Bu da ciddi şekilde endişelerimizi arttırmaya devam ediyor" dedi.

Afganistan'da yaşanan gelişmeler üzerine Rusya lideri Vladimir Putin'in kamuoyuna açıklama yapıp yapmayacağı ile ilgili soruya cevap veren Peskov, "Putin, Afganistan'daki durum ile ilgili yorum yapmayacak. Çünkü Rusya Federasyonu, Batı'nın bu ülkedeki operasyonlarında yer almadı" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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