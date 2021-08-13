Rusya, Kabil Büyükelçiliğindeki personeli tahliye etmeyecek
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Rusya, Kabil Büyükelçiliğindeki personeli tahliye etmeyecek

Rusya, Kabil Büyükelçiliğindeki personeli tahliye etmeyecek
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Kabil Büyükelçiliğindeki Rus personelin tahliyesini değerlendirmediklerini belirterek, "Taliban'ın yakın gelecekte Kabil'i ele geçirme ihtimali yok." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Kabil Büyükelçiliğindeki Rus personelin tahliyesini değerlendirmediklerini belirterek, "Taliban'ın yakın gelecekte Kabil'i ele geçirme ihtimali yok." dedi.

Kabulov, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Doha'da dün Taliban yetkilileriyle yaptığı görüşmelere ve Taliban'ın Afganistan'da bazı kritik bölgeleri ele geçirmesine dair değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan'da kötüleşen durum nedeniyle Afgan yönetimini eleştiren Kabulov, "Kabil yönetiminin Taliban'la barış görüşmelerini geciktirmesi, ülkedeki durumun kötüleşmesine neden oldu." diye konuştu.

Doha'da yaptığı görüşmelerin ise "verimli" geçtiğini anlatan Kabulov, "Ancak, anlaşmaya varmak ile onu uygulamak farklı şeyler. Bu sadece Taliban'a değil, aynı zamanda nihayet aklını başına toplaması ve somut görüşmelere başlaması gereken mevcut Kabil hükümetine de bağlı." yorumunda bulundu.

Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi nedeniyle Kabil'deki elçilik personelini tahliye etmeyi planlamadıklarını belirten Kabulov, "Kabil Büyükelçiliğindeki Rus personelin tahliyesini değerlendirmiyoruz. Taliban'ın yakın gelecekte Kabil'i ele geçirme ihtimali yok." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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