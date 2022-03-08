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Rusya, Jitomir'de petrol rafinerisini hedef aldı

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Rusya, Jitomir'de petrol rafinerisini hedef aldı

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya'nın hava saldırısıyla Jitomir kentindeki petrol rafinerisini hedef aldığını duyurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya'nın hava saldırısıyla Jitomir kentindeki petrol rafinerisini hedef aldığını duyurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın hava saldırısı sonucu çıkan yangına çok sayıda itfaiye personelinin müdahale ettiği, yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Bölgede bulunan 9 petrol rafinerisinden 2'sinin hasar aldığı belirtildi. Hava saldırısında can kaybı ya da yaralanma olmadığı aktarıldı.


Rusya, Jitomir'de petrol rafinerisini hedef aldı

Rusya, Jitomir'de petrol rafinerisini hedef aldı

Demirören Haber Ajansı - Dünya

Ukrayna, Jitomir, Petrol, Rusya, Dünya, Haberler

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