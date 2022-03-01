Rusya, İsviçre'ye hava sahasını kapattı

Rusya, yaptırımlara karşılık olarak İsviçre'ye hava sahasını kapattı.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları 6'ncı gününde de devam ederken, birçok ülke Rusya'ya karşı yaptırım kararı almayı sürdürüyor. Rusya'dan da yaptırımlara hızlı cevap gelirken, Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), İsviçre'ye ait sivil uçaklara kısıtlama getirildiğini duyurdu. Rosaviatsiya tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Dün uluslararası hukuka uygun olarak, İsviçre'nin Rus hava taşıyıcıları tarafından işletilen ve/veya Rusya'da tescilli sivil uçakların uçuşlarına ilişkin yasağına cevaben, İsviçre'de işletilen ve/veya tescil edilen sivil uçakların uçuşlarına kısıtlama getirildi" ifadelerine yer verildi. İsviçre Federal Konseyi dün yaptığı açıklamada insani, tıbbi ve diplomatik nedenler dışında Rus uçuşlarına hava sahasını kapatma kararı almıştı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel