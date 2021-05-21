Rusya, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladı
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Rusya, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Rusya, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladı
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, söz konusu ateşkes anlaşmasını değerlendirdi.

Filistin ve İsrail arasındaki krizin 10 gün sürdüğüne dikkati çeken Zaharova, bu süreçte çocuklar dahil çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Zaharova, "Moskova, Filistin-İsrail sorununun yaşandığı bölgede ateşkes sürecinin 21 Mayıs 02.00'de devreye girmesini büyük memnuniyetle karşılıyor." dedi.

Tarafların doğrudan müzakerelere başlaması gerektiğini vurgulayan Zaharova, Rusya'nın bu konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu aktardı.

Zaharova, "Filistinliler, temaslara hazır olduğunu birçok kez açıkladı. İsrailliler ise bu konuda karar alamadı. Anlaşılan, Batı Kudüs, Filistin tarafıyla doğrudan diyaloğa henüz hazır değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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