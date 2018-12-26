Rusya: İsrail, İki Sivil Yolcu Uçağını Doğrudan Tehdit Etti

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırıda 14 füzenin imha edildiğini; jetlerin iki sivil uçağı tehdit ettiğini söyledi.

Konaşenkov, İsrail'e ait 6 F-16 savaş uçağının Lübnan hava sahasından Suriye topraklarına hava saldırısı düzenleyerek, iki yolcu uçağı için tehdit oluşturduğunu; Rusya'ya ait olmayan bu yolcu uçaklarının Beyrut ve Şam havalimanlarına iniş yaptığı sırada düzenlendiğini söyledi.

Kaynak: DHA