Rusya-İslam Dünyası Strateji Vizyon Grubu toplantısı yapıldı

Türkiye'nin de katılımıyla Rusya-İslam Dünyası Strateji Vizyon Grubu toplantısı başkent Moskova'da gerçekleşti.

Türkiye'nin de katılımıyla Rusya-İslam Dünyası Strateji Vizyon Grubu toplantısı başkent Moskova'da gerçekleşti.

Toplantıya Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhurbaşkanı ve Rusya-İslam Dünyası Strateji Vizyon Grubu Başkanı Rüstem Minnihanov, grup başkan yardımcıları Farit Minnihanov ve Konstantin Şuvalov'un yanı sıra Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve çok sayıda İslam ülkesinden temsilciler katıldı.

Minnihanov, burada yaptığı konuşmada, dinler arası diyaloğun geliştirilmesi, geleneksel aile değerlerinin korunması, insani yardım ile ilgili konulara önem verdiklerini belirtti. Rusya'nın İslam ülkeleri ile iş birliğini geliştirmek istediğini dile getiren Minnihanov, "Rusya ve İslam dünyası ülkeleri arasındaki yakınlaşma, çok kutuplu bir dünyanın oluşumu bağlamında başarılı ortaklığın kurulması imkanını doğruluyor." dedi.

Rusya-İslam Dünyası Strateji Vizyon Grubunun faaliyetlerinin aktifleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Minnihanov, grubun Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde ekim ayında toplantı yapacağı bilgisini paylaştı. Minnihanov, "Uluslararası ilişkilerimizi genişletmeye bu yıl devam edeceğiz. İslam dünyası ülkelerinin örgütleriyle temaslar çerçevesinde yeni etkinlikler düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu