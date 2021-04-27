Rusya, İran'ın nükleer bomba yapmasına izin vermeyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya, İran'ın nükleer bomba yapmasına izin vermeyecek

Rusya, İran'ın nükleer bomba yapmasına izin vermeyecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlayan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonu toplantısında konuşan Rusya'nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Rusya'nın İran'nın nükleer bomba yapmasına izin vermeyeceğini ifade etti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlayan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonu toplantısında konuşan Rusya'nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Rusya'nın İran'nın nükleer bomba yapmasına izin vermeyeceğini ifade etti.

İran ile nükleer anlaşma olarak da olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'yla (KOEP) ilgili Ortak Komisyon toplantısı Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı. ABD ve İran'ın anlaşmaya dönüşünü ele almak üzere AB, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda konuşan Rusya'nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, tarafların anlaşmaya geri dönüşleriyle alakalı iyimser olduklarını ifade etti.

Ulyanov, 2018 yılında eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde ABD tarafının anlaşmadan çekilmesinden sonra tarafların tekrar anlaşmaya geri dönüşü için doğrudan temasa gerek kalmayabileceğini ifade ederek, "Bunun mümkün olacağını düşünüyorum. KOEP Ortak Komisyonu üyeleri yeniden bir araya geldikten sonra katılımcı ülkelerin temsilcileri sürekli olarak bir araya geleceği için anlaşmanın tarafları doğrudan görüşmüş olacak" dedi.

Görüşmelerin 21 Mayıs tarihinden önce sonuçlanacağını ifade eden Ulyanov aynı zamanda Rusya'nın, İran'ın nükleer bomba yapımına kesinlikle izin vermeyeceklerini garanti etti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Balkondan kopan parçaların altında kalan iki kadın, kazadan mucize eseri kurtuldu
Balkondan kopan parçaların altında kalan iki kadın, kazadan mucize eseri kurtuldu
Rusya'da tur şirketlerine 1 Haziran'dan sonra Türkiye'ye tur satışı yapmayın çağrısı
Rusya'da tur şirketlerine 1 Haziran'dan sonra Türkiye'ye tur satışı yapmayın çağrısı
Rusya devlet başkanı Putin, yedek askerleri orduya çağırdı
Rusya devlet başkanı Putin, yedek askerleri orduya çağırdı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Engin Altay Ersin Tatar Vedat Bilgin Mustafa Şentop
Magazin Demet Akalın Yıldız Tilbe Hakan Sabancı Yılmaz Erdoğan
Spor Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Rusya, İran'ın nükleer bomba yapmasına izin vermeyecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 20:45:09. #1.16#

title