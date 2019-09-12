Rusya Interpol'ü devreye soktu: Kremlin'den çekilen ABD'li ajan nerede?

12.09.2019 19:30

Rusya, Interpol aracıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden casus olduğu iddia edilen eski Kremlin görevlisinin nerede olduğunu açıklamasını istedi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin CIA için çalıştığı iddia edilen eski Kremlin görelisinin 2017'de ABD'ye götürüldüğünü ancak nerede olduğu bilinmediğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle