Rusya İnsanlı Aşı Testlerine Başlamaya Hazırlanıyor
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Rusya, Teknoloji

Rusya İnsanlı Aşı Testlerine Başlamaya Hazırlanıyor

SARS-CoV-2 virüsü için süren aşı çalışmaları eşi ve benzeri olmayan bir hızla ilerlerken umut veren bir açıklama Rusya'dan geldi.

08.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:51
Rusya İnsanlı Aşı Testlerine Başlamaya Hazırlanıyor

SARS-CoV-2 virüsü için süren aşı çalışmaları eşi ve benzeri olmayan bir hızla ilerlerken umut veren bir açıklama Rusya'dan geldi.

'Mayıs ya da Haziran'

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu Devlet Bilim Merkezi Direktörü Rinat Maksutov tarafından yapılan açıklamaya göre Covid-19 için geliştirilen yerli aşının insanlı klinik testlerine haziran ayında başlanılması planlanıyor.

Geliştirilen üç aşının birincil klinik testlerine 180 gönüllü ile başlanması ve bunun normal şartlar altında 29 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşmesi planlanıyor. Rinat Maksutov, bu açıklamasına ek olarak Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından verilebilecek izinlerle birlikte bunun Mayıs 2020 tarihlerine çekilebileceğini belirtti.

"Gönüllü grubu seçilmiş durumda. Üstelik başvuranların sayısı, bu araştırmanın gerçekleşmesi için gereken asgari sayının çok daha üzerinde. Şu anda üç yüzün üzerinde başvuru almış durumdayız."

Maksutov, Amerika'nın pandemi koşullarında klinik araştırma öncesi aşamaları atlayarak insanlar üzerinde aşı test etmeye başladığını da dikkat çekti.

Kaynak: Tamindir

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