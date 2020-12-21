Rusya, İngiltere'ye uçuşları durdurdu
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Rusya, İngiltere'ye uçuşları durdurdu

21.12.2020 18:46 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:50
Rusya, İngiltere'ye uçuşları durdurdu

İngiltere'de Covid-19 mutasyonunun hızla yayıldığının açıklanmasının ardından Rusya da İngiltere ile olan tüm uçuşları durdurdu.

İngiltere'de Covid-19 mutasyonunun hızla yayıldığının açıklanmasının ardından Rusya da İngiltere ile olan tüm uçuşları durdurdu.

İngiltere'de mutasyona uğrayan Covid-19 vakalarına rastlanmasının ardından ülkeler tedbir amaçlı İngiltere ile olan uçuşlarını durdurmaya devam ediyor. Rusya tarafından yapılan açıklamada, yarından itibaren İngiltere ile olan hava trafiğinin 1 hafta süre ile durdurulduğu duyuruldu. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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