Rusya: İngiltere Skripal ve Kızını Suni Komaya Soktu

İngiltere ve Rusya arasında diplomatik krize neden olan Skripal olayıyla ilgili Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nde (OPCW) oturum düzenlendi.

Rus heyet İngiltere'nin Rus ajan Sergey Skripal ve kızını kasıtlı olarak suni komaya soktuğunu iddia etti.

İngiltere'nin kurumdaki temsilcisi Peter Wilson, Rusya'nın konuyla ilgili sorumsuz davranmaya devam ettiğini söyledi: "Bence her şeyden önce Rusya'nın kimyasal silah programını ve şimdiye kadar ne olduğunu açıklaması gerekiyor. Bugünkü oturumda dikkat çeken şey Rusya'nın diğer ülkelere ciddi anlamda yanlış bilgi vermeye devam ettiğini gördük.

Rusya'yı temsil eden heyetin başkanı Alexander Shulgin, İngiltere'nin Rus uzmanların erişimini kısıtlamak amacıyla Skripal ve kızını suni komaya soktuğunu ileri sürdü: "Uygulamada bizim ortaya koymaya çalıştığımız İngiliz meslektaşlarımızın anlattığı hikayelerin hepsinin yalan olduğunu göstermek."

İngiltere'de 'Noviçok' isimli sinir gazı grubuna giren bir maddeyle zehirlendiği belirtilen 66 yaşındaki Skripal'in tedavisi hastanede devam ediyor, 33 yaşındaki kızı Yulia ise geçtiğimiz hafta taburcu edilmişti.