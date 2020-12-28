Rusya, İngiltere ile askıya aldığı uçuş trafiğini 12 Ocak'a kadar uzattı
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Rusya, İngiltere ile askıya aldığı uçuş trafiğini 12 Ocak'a kadar uzattı

28.12.2020 20:51 | Son Güncelleme: 28.12.2020 20:56
Rusya, İngiltere ile askıya aldığı uçuş trafiğini 12 Ocak'a kadar uzattı

Rusya, İngiltere'de tespit edilen Covid-19'un yeni türü nedeniyle 22 Aralık'ta İngiltere'ye durdurma kararı aldığı uçuşların süresini 12 Ocak'a kadar uzattı.

Rusya, İngiltere'de tespit edilen Covid-19'un yeni türü nedeniyle 22 Aralık'ta İngiltere'ye durdurma kararı aldığı uçuşların süresini 12 Ocak'a kadar uzattı.

Rusya, 22 Aralık'ta İngiltere'de tespit edilen Covid-19'un yeni türü nedeniyle İngiltere ile uçuş trafiğini 1 hafta süre ile askıya aldığını duyurmuştu. Rusya Korona Virüs Enfeksiyonunu Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın İngiltere ile olan hava trafiğini askıya alma kararının 12 Ocak'a kadar uzattığı aktarıldı. Merkez, Covid-19'un yeni türünün yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını güvence altına almak için İngiltere'ye olan uçuş kısıtlamasının 12 Ocak saat 23.59'a kadar uzatıldığını duyurdu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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