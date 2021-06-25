Rusya, İngiliz gemisine uyarı ateşi açma görüntülerini yayınladı
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Rusya, İngiliz gemisine uyarı ateşi açma görüntülerini yayınladı

Rusya, İngiliz gemisine uyarı ateşi açma görüntülerini yayınladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rusya, Karadeniz'de sınır ihlali gerekçesiyle müdahale edilen İngiliz HMS Defender muhrip gemisine uyarı atışı yapılmasına ilişkin görüntüleri yayınladı.

Rusya, Karadeniz'de sınır ihlali gerekçesiyle müdahale edilen İngiliz HMS Defender muhrip gemisine uyarı atışı yapılmasına ilişkin görüntüleri yayınladı.

İngiliz Donanması'na ait HMS Defender muhrip gemisi Karadeniz üzerinden Kırım kıyılarına girince Rus muhafız gemileri ve Su-24 savaş uçağı tarafından İngiliz gemisine uyarı ateşi açmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, olaydan sonra da İngiliz gemisine yapılan müdahalenin havadan görüntülerini yayınlamıştı. Bugün de Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından İngiliz gemisine uyarı ateşi açılmasına ilişkin görüntüleri yayınladı. Görüntülerde Rus askerlerinin yüzü gizlenirken 2 geminin İngiliz gemisini takip ettiği 1 gemiden İngiliz gemisine hoparlörler ile uyarılar yapıldığı görülüyor. İngiliz gemisinin hareketine devam etmesinden sonra ise 1 Rus gemisinden İngiliz gemisinin yakınına 3 kez art arda ateş açıldığı görülüyor. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Rusya, İngiliz savaş gemisinin görüntülerini yayınladı, ateş açılan anlar videoda yer almadı
Rusya, İngiliz savaş gemisinin görüntülerini yayınladı, ateş açılan anlar videoda yer almadı
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