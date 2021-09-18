Rusya ilk uzay filmini çekecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya ilk uzay filmini çekecek

AA / Meiramgul Kussainova - Haberler | Kültür Sanat
Rusya ilk uzay filmini çekecek

Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda "Vyzov" isimli ilk uzay filmini çekmeye hazırlanıyor.

Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda "Vyzov" isimli ilk uzay filmini çekmeye hazırlanıyor.

Rusya Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) ile Pervyi Kanal'ın ortak projesi kapsamında çekilecek film için özel eğitim alan ekip, uzay yolculuğu öncesi son hazırlıklarını tamamlamak üzere Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'ne geldi.

"Vyzov" adının verildiği ilk uzay filminin yönetmen koltuğunda oturacak Klim Şipenko ile oyuncu Yuliya Peresild, astronot Anton Şkaplerov'un eşliğinde 5 Ekim'de Soyuz MS-19 uzay aracıyla uzaya gönderilecek.

Rusya'daki Yuri Gagarin Astronot Hazırlama Merkezi'nde özel eğitim sürecini başarıyla tamamlayan Şipenko ile Peresild, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 12 gün kalacak.

Ekibin 17 Ekim'de astronot Oleg Noviskyi başkanlığındaki Soyuz MS-18 uzay aracıyla Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

ROSCOSCMOS daha önce yaptığı açıklamada, 5 Ekim'de Baykonur Uzay Üssü'nde düzenlenecek fırlatma töreni için Elon Musk, Richard Branson ve Jeff Bezos gibi isimlere davetiye gönderdiklerini bildirmişti.

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Gökhan Çıra Bensu Soral Serenay Sarıkaya
Spor Halis Özkahya Mesut Özil Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Rusya ilk uzay filmini çekecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 22:36:00. #1.17#