Rusya, ilk galibiyetini aldı
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Rusya, ilk galibiyetini aldı

Rusya, ilk galibiyetini aldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

EURO 2020 B Grubu 2'nci maçında Rusya, Finlandiya'yı 45+2'nci dakikada Miranchuk'un golüyle 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

EURO 2020 B Grubu 2'nci maçında Rusya, Finlandiya'yı 45+2'nci dakikada Miranchuk'un golüyle 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

EURO 2020 B Grubu 2'nci maçında Rusya, Finlandiya'yı Saint Petersburg Stadı'nda ağırladı. Ruslar, 45+2'nci dakikada Aleksei Miranchuk'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 2'nci yarıda başka gol olmayınca Rusya, sahadan 1-0 galip ayrıldı ve grupta 3 puanla tanışmış oldu. Finlandiya ise 3 puanda kaldı.B Grubu'nda 21 Haziran Pazartesi günü Rusya-Danimarka, Finlandiya-Belçika karşılaşmaları oynanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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