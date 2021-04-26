Rusya ile yaşanan diplomat krizi nedeniyle Vişegrad ülkelerinden Çekya'ya destek

Polonya, Macaristan, Slovakya ve Çekya'dan oluşan Vişegrad Grubu ülkeleri (V4) başbakanları, Rusya ve Çekya arasındaki diplomat krizi nedeniyle Çekya ile dayanışma içinde olduklarını belirten, Rusya'yı kınayan bildiriye imza attı.

Polonya, Macaristan, Slovakya ve Çekya'dan oluşan Vişegrad Grubu ülkeleri (V4) başbakanları, Rusya ve Çekya arasındaki diplomat krizi nedeniyle Çekya ile dayanışma içinde olduklarını belirten, Rusya'yı kınayan bildiriye imza attı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Twitter'dan yaptığı açıklamada, V4 ülkeleri başbakanları olarak Rusya'nın eylemleri karşısında Çekya'yla dayanışma içinde olduklarını gösteren bildiriye imza attıklarını belirtti.

Moraviecki, 4 başbakanın imzasının bulunduğu bildiriyi kamuoyuyla paylaştı.

Rusya'ya kınama

Bildiride, "4 ülkenin başbakanları olarak 2014'te Çekya'nın Vrbetice bölgesindeki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamaya, Rus askeri istihbarat unsurlarının karışması nedeniyle yakın müttefik ve komşumuz Çekya ile dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz." ifadesine yer verildi.

Avrupa'da Rusya'nın uluslararası "hukuku ihlal eden ve acınası saldırgan" eylemini kınadıkları vurgulanan bildiride, Çekya'nın olaya karıştığı ileri sürülen 18 Rus diplomatı sınır dışı etmesini desteklediklerini, bunun üzerine Rusya'nın verdiği orantısız karşılığı da kınadıkları kaydedildi.

"Bu faaliyetlerin Avrupa'yı bölmesine izin vermeyeceğiz"

Bildiride, "Rus istihbarat görevlilerinin yürüttüğü yasa dışı ve şiddet içeren eylemleri şiddetle kınıyoruz. Bu faaliyetlerin Avrupa'yı bölmesine izin vermeyeceğiz. Vişegrad grubu ülkeleri, dayanıklılığımızı güçlendirmek için Avrupa Birliği'nin (AB) diğer üye ülkeleriyle önlemler almaya kararlıdır." değerlendirmesine yer verildi.

Çekya ve Rusya arasında "diplomat" krizi

Çekya'da Başbakan Andrej Babiş 17 Nisan'da yaptığı açıklamada, ülkede 2014'te meydana gelen bir patlamayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi kararı alındığını duyurmuştu.

Bunun üzerine Rusya da Çekya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli 20 diplomatı istenmeyen kişi ilan etmişti.

Son olarak Çekya, Prag'ta görev yapan Rus diplomatların sayısını, Moskova'da görev yapan Çek diplomatların sayısına eşitlemek amacıyla daha fazla Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan