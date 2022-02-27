Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor - Haberler

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Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor

AA - Güncel
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Hasar görmüş binalar Bölgede yaşayan vatandaşlarla röportaj Camları kırılmış evler Yanmış bir araç Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor.

Hasar görmüş binalar

Bölgede yaşayan vatandaşlarla röportaj

Camları kırılmış evler

Yanmış bir araç

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor. Ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan Donetsk bölgesinde bazı yerleşim yerleri çatışmalarda hasar gördü.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor

AA - Güncel

Röportaj, Tragger, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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