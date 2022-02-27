Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor
AA - Güncel
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Hasar görmüş binalar Bölgede yaşayan vatandaşlarla röportaj Camları kırılmış evler Yanmış bir araç Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor.
Hasar görmüş binalar
Bölgede yaşayan vatandaşlarla röportaj
Camları kırılmış evler
Yanmış bir araç
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor. Ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan Donetsk bölgesinde bazı yerleşim yerleri çatışmalarda hasar gördü.