Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor - Haberler

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Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor

AA - Güncel
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Rusya ile Ukrayna askerleri arasında yoğun çatışmalar 3 gündür devam ederken ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor.

Rusya ile Ukrayna askerleri arasında yoğun çatışmalar 3 gündür devam ederken ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor. Donetsk bölgesinde ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan Kirovsky'de bazı yerleşim yerlerine roket isabet ettiği bildirildi. Fotoğrafta yerleşim yeri yakınına isabet eden Toçka taktik balistik füzesi görülüyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor

AA - Güncel

Donetsk, Ukrayna, Roket, Rusya, Güncel, Haberler

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