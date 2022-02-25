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Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor

AA, Ali Cura - Güncel
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Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor

Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon başlatmasının ardından ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon başlatmasının ardından ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor.

Donetsk bölgesinde ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan Gorlovka şehrinde bir okula roket isabet etmesi sonucu 2 sivil hayatını kaybetti.

Ayrılıkçı yetkililerin iddiasına göre, Ukrayna ordusu tarafından atılan roket 50 numaralı okulu vurdu.

Meydana gelen patlamada müdür yardımcısı ile bir öğretmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gergin durumdan dolayı okulda öğrencilerin bulunmadığı kaydedildi.

Kiev bölgesindeki saldırılarda yetimhane isabet aldı

Ukrayna Başsavcısı Irina Venediktova, Kiev bölgesindeki Vorzel şehrinde Rus güçlerinin açtığı ateşin yetimhaneye isabet ettiğini açıkladı.

Muhtemelen Grad füzeleriyle vurulan yetimhanenin 50 çocuğa ev sahipliği yaptığını belirten Venediktova, çocukların ve personelin başka bir binada olması sayesinde kayıp olmadığını aktardı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da bugün bir kreşe ve bir yetimhaneye yapılan Rus saldırılarının savaş suçu ve Roma Statüsü'nün ihlali olduğunu belirtti.

Kuleba, Başsavcılık Ofisiyle birlikte bu ve diğer vakaları topladıklarını ve derhal Lahey Adalet Divanı'na göndereceklerini, sorumluluğun kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

AA / Ali Cura - Güncel

Donetsk, Ukrayna, Roket, Rusya, Güncel, Haberler

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