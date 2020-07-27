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Rusya ile uçuşlar Kovid-19 önlemleriyle başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Rusya ile uçuşların alınacak önlemlerle 1 Ağustos itibarıyla Ankara ve İstanbul'a başlatılacağını, tatil bölgelerine uçuşların ise 10 Ağustos'tan itibaren Antalya, Bodrum ve Dalaman'a gerçekleştirileceğini açıkladı.

Rusya ile uçuşlar Kovid-19 önlemleriyle başlıyor
27.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 27.07.2020 14:42

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Rusya ile uçuşların alınacak önlemlerle 1 Ağustos itibarıyla Ankara ve İstanbul'a başlatılacağını, tatil bölgelerine uçuşların ise 10 Ağustos'tan itibaren Antalya, Bodrum ve Dalaman'a gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde normalleşme dönemine girilmesiyle atılan adımlar kapsamında Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanlığı ile bir dizi görüşmenin yapıldığını ve 24 Temmuz'da uçuşların başlatılmasına yönelik kararların alındığını hatırlattı.

İki ülke arasında yapılan görüşmeler kapsamında Rusya'nın uluslararası uçuşlarını 1 Ağustos itibarıyla açma kararı aldığına işaret eden Karaismailoğlu, ilk etapta Rusya'dan Moskova, Saint-Petersburg, Rostov-on-Don ile Türkiye'den Ankara ve İstanbul arasında seferlerin gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirdi.

Karaismailoğlu, Rusya ile Türkiye'nin tatil bölgeleri havalimanlarına uçuşların ise 10 Ağustos'ta başlatılacağını belirterek "Rusya'dan Moskova, Saint-Petersburg, Rostov-on-Don ve Türkiye'den Antalya, Bodrum ve Dalaman arasında tarifeli ve charter seferleri de 10 Ağustos'ta başlayacak." ifadelerini kullandı.

Belge zorunluluğu var

Rusya ile Türkiye arasında uçuşların başlamasının iki ülke tarafından da sabırsızlıkla beklendiğini ancak uçuşların Kovid-19'a yönelik bir dizi önlemle başlatılacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Rusya'ya gidecek yolcu ve mürettebatın en fazla üç gün önce PCR metoduyla gerçekleştirilmiş Kovid-19 testi yaptırmış olmaları gerekiyor. Negatif sonuçlu Kovid-19 testinin ibraz edilememesi durumunda ise Rusya'ya giden yolcular varışlarından itibaren 3 gün içinde bir laboratuvar testine tabi tutulacak. Tüm yolcular uçuş esnasında İngilizce veya Rusça dillerinde bir anket dolduracaklar. Negatif PCR testini teyit eden herhangi bir belgesi olmayan yolcuların uçağa binişlerine hava yollarınca izin verilmeyecek."

"Uçuş anlaşması yapılan ülke sayısını artırıyoruz"

Normalleşme süreciyle birlikte iç hat uçuşlarında hızla normale dönülmeye başlandığını vurgulayan Karaismailoğlu, yurt dışı karşılıklı uçuş anlaşması yapılan ülke sayısını da her geçen gün artırdıklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, 1 Ağustos itibarıyla Rusya, Kuveyt, Hindistan ve Güney Afrika uçuşlarının başlayacağını belirterek "Salgının seyrine bağlı olarak Tunus, Cezayir, Mısır, Kırgızistan, Irak, Kenya ve Özbekistan da uçuşlara başlanabilecek diğer ülkeler arasında yer alıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, birçok ülkenin etkilendiği Kovid-19 salgınından iyi yönetilen süreç, öngörülü bakış açısı ve deneyimleriyle en az kayıpla çıktığını vurgulayan Karaismailoğlu, sürecin kontrollü bir şekilde yeni normalleşmeyle sürdürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

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