Rusya ile Türkiye karşılıklı ulusal para birimlerini kullanmak için anlaştı
Rusya ile Türkiye arasında yapılacak ticari anlaşmalarda ulusal para birimlerinin kullanılması için anlaşma imzalandı.
08.10.2019 16:06
Rusya ile Türkiye arasında yapılacak ticari işlemlerde ulusal para birimlerinin kullanılması için anlaşma imzalandı.
Rus Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Maliye Bakanı Anton Siluanov'un Türkiye ve Rusya arasındaki ödemelerde ve uzlaşmalarda yerel para birimlerini kullanmak üzere anlaşma imzaladığı vurgulandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com