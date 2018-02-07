Rusya ile Türkiye Ka-32 Helikopter Anlaşmasını İmzaladı

Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) ve Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün, Rus yapımı Ka-32 helikopterlerinin önümüzdeki bahar aylarında Türkiye'ye sevkiyatını öngören anlaşmayı imzaladığı belirtildi.

Rusya ile Türkiye Ka-32 Helikopter Anlaşmasını İmzaladı

Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) ve Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün, Rus yapımı Ka-32 helikopterlerinin önümüzdeki bahar aylarında Türkiye'ye sevkiyatını öngören anlaşmayı imzaladığı belirtildi.

Kaynak: Dunya.com

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