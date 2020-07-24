Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşlar 1 Ağustos'ta başlıyor Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, bugün düzenlenen kabine toplantısında, Rusya'nın uluslararası uçuşlarının 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, bugün düzenlenen kabine toplantısında, Rusya'nın uluslararası uçuşlarının 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.

Rus haber ajansı TASS'taki habere göre, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, bugün düzenlenen kabine toplantısında, Rusya'nın uluslararası uçuşlarının 1 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı. Mişustin, "Uluslararası uçuşların sürdürülmesine karar verildi" ifadelerini kullandı ve uçuşların Moskova, St. Petersburg ve Rostov-na-Donu kentinden başlayacağını belirtti.

Kaynak: DHA