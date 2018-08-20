Rusya ile Suudi Arabistan, Suriye ve Yemen Meselesi Üzerine Görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Mikhail Bogdanov'un Suudi Arabistan'ın Moskova Büyükelçisi ile Suriye ve Yemen meselelerini görüştüğünü duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan görüşmede taraflar Orta Doğu'nun şuanki vaziyeti ve Suriye meselesinin süreci üzerine fikir alışverişinde bulundu" ifadeleri yer aldı.

Yapılan açıklamada ayrıca Suudi Arabistan ile Rusya arasındaki diyaloğun artırılması ve iki ülkenin ilişkilerinin geliştirilmesi hakkında görüşüldüğü ifade edildi. - MOSKOVA