Rusya ile Pakistan arasında "Pakistan Akımı" doğal gaz boru hattı inşa edilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Rusya ile Pakistan arasında "Pakistan Akımı" doğal gaz boru hattı inşa edilecek

Rusya ile Pakistan arasında 'Pakistan Akımı' doğal gaz boru hattı inşa edilecek
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Rusya Enerji Bakanlığı, Rusya ile Pakistan arasında "Pakistan Akımı" adlı doğal gaz boru hattının inşası için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Rusya Enerji Bakanlığı, Rusya ile Pakistan arasında "Pakistan Akımı" adlı doğal gaz boru hattının inşası için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov ile Pakistan'ın Moskova Büyükelçisi Şefket Ali-Khan'ın Pakistan Akımı projesinin inşası için anlaşma imzaladıkları belirtildi.

İki ülkenin, söz konusu anlaşmanın hazırlanması için önemli çalışmalar yaptığına işaret edilen açıklamada, "Bu anlaşmayla, şirketlerimiz projenin yakın zamanda uygulanmasına başlayabilecekler. Proje sayesinde Pakistan'ın enerji güvenliği, doğal gaz gibi çevre dostu bir kaynakla güçlendirilecek." ifadesi kullanıldı.

Rusya ile Pakistan arasında Ekim 2015'te yaklaşık bin kilometre uzunluğunda ve yılda 12,4 milyar metreküp gaz kapasiteli "Kuzey-Güney" doğal gaz boru hattının inşasına ilişkin hükümetlerarası anlaşma imzalanmıştı. Ancak proje konsorsiyumunda yer alan bazı Rus şirketlerine ABD tarafından yaptırım uygulanma riski nedeniyle projenin ortaklık yapısı 22 Mart'ta değiştirilmiş ve projenin adı Pakistan Akımı olarak belirlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Hasan Polatkan İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Evgar Seren Serengil Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Arda Turan Fatih Terim Merih Demiral Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rusya ile Pakistan arasında "Pakistan Akımı" doğal gaz boru hattı inşa edilecek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 17:40:35. #1.14#

title