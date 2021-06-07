Rusya ile Kosta Rika Birlikte Nükleer Enerji'nin Barışçıl Kullanımını Geliştirecek

3 Haziran 2021 günü ROSATOM (ROSATOM, Rusya'nın 2007 yılında kurulmuş devlete ait nükleer enerji firmasıdır.

3 Haziran 2021 günü ROSATOM (ROSATOM, Rusya'nın 2007 yılında kurulmuş devlete ait nükleer enerji firmasıdır. Firmanın merkez ofisi başkent Moskova'dadır. Ç. N. ) firması ile Kosta Rika Atom Enerjisi Komisyonu, atom enerjisinin barışçıl amaçlarla kullanımı alanında işbirliği ile ilgili bir mutabakat zaptı imzaladı. Sözkonusu belge Kosta Rika Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında atom enerjisinin barışçıl amaçlarla kullanımı alanında imzalanan ilk belge olma özelliği taşıyor. Mutabakat zaptı, nükleer teknolojilerin kamu tarafından kabulünün artırılması, Kosta Rika Cumhuriyeti'nin nükleer altyapısının geliştirilmesi ve nükleer teknolojinin sanayi, tarım, sağlık gibi enerji sektörü dışında da kullanılmasını içerir biçimde çok çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi için temel oluşturmakta.

Taraflar, küresel salgından kaynaklanan kısıtlamalar gevşediği anda işbirliğiyle ilgili ilk pratik adımlar konusunda kapsamlı yüz yüze görüşmelerde bulunma konusunda anlaştılar.

Kaynak: Steelguru

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre