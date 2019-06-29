Rusya ile Japonya "barış anlaşması" konusunda diyaloğa devam edecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın, adalar sorunu kapsamında Japonya ile barış anlaşması yapılması konusunda diyaloğa devam edeceğini söyledi.

Putin ve Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Japonya'nın Osaka kentinde G-20 zirvesi kapsamında gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Vladimir Putin, burada yaptığı konuşmada, Abe ile gündeme ilişkin birçok konuyu ele aldıklarını belirterek, "Elbette ki görüşmemizde barış anlaşmasıyla ilgili sorunları görüştük. İki ülke için de hassas olan konuyla ilgili diyaloğu devam ettireceğiz." dedi.

Japonya ile barış anlaşmasının önemine işaret eden Putin, "Bu konudaki çalışmaların başarısı, Rusya ve Japonya halkları arasında güvenin sağlanmasına ve dostluk ilişkilerinin kurulmasına yardımcı olacak, zor konularda çözümler için koşullar yaratacak." diye konuştu.

Kuzey Kore meselesini de görüştüklerini dile getiren Putin, "Nükleer ve füze sorununun ancak barışçıl, siyasi ve diplomatik yollarla çözülebileceğini düşünüyoruz. Konuyla ilgili tüm ülkelerin yapıcı bir diyalog kurması gerekiyor ancak bu şekilde Kuzeydoğu Asya bölgesinin güvenliği ve gelişimi sağlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Japonya Başbakanı Abe de Kuril Adaları ile ilgili barış anlaşması konusunda Rusya ile çalışmalara devam edileceğini belirterek, "Barış anlaşması konusundaki müzakerelerin, 1956'da imzalanan deklarasyon bazında, aktif şekilde devam ettirilmesini Putin ile memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Adalar sorunu

Rusya ve Japonya, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Rusların "Kuril Adaları", Japonya'nın ise "Kuzey Bölgeleri" olarak adlandırdığı toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle resmi barış anlaşması imzalayamamıştı.

Sovyetler Birliği, 1949'da işgal ettiği adalarda yaşayan tüm Japon vatandaşlarını sınır dışı etmişti. Barış anlaşmasının imzalanması için ilk olarak 2014 yılının başında düzenlenen müzakereler ise Ukrayna krizi nedeniyle dondurulmuştu. Söz konusu bölge, Pasifik Okyanusu'nda bulunan Iturup, Kunaşiri, Şikotan ve Habomai adalarından oluşuyor.

Kaynak: AA