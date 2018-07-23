Rusya ile İran Arasında Enerji Diplomasisi

MOSKOVA (AA) – Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Rus şirketlerin İran'daki petrol ve doğalgaz projelerinde yer almasına yönelik atılabilecek adımları istişare etti.

Rusya Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Novak ile Zengene arasında bir görüşme yapıldığı ve iki bakanın enerji sektöründeki son gelişmeleri ele aldıkları belirtildi.

Tarafların, Rus şirketlerin İran'daki petrol ve doğalgaz projelerinde yer almasına yönelik atılabilecek adımları istişare ettikleri aktarılan açıklamada, bakanların, iki ülke arasında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) nezdinde yürütülen iş birliği konusunda da görüş alışverişinde bulundukları kaydedildi.

ABD yönetimi bir süre önce yaptığı açıklamada, İran'dan petrol ve doğalgaz ithalatının durdurulmasına yönelik "müttefik" ülkelere çağrıda bulunmuştu. İran 1,6 milyon varili Asya'ya olmak üzere mayısta günlük 2,5 milyon varil petrol ihraç etmişti.

Novak, geçen hafta yaptığı açıklamada, İran'la petrol karşılığı mal ve hizmet takası programı ile hala ilgilendiklerini ifade etmişti.