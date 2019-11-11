Rusya'yla ortak devriyenin dördüncüsü başladı

Rusya'yla ortak devriyenin dördüncüsü başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının dördüncü ortak kara devriyesinin Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladığını duyurdu.

11.11.2019 12:34 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:44
Rusya'yla ortak devriyenin dördüncüsü başladı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ile 22 Ekim 2019'da Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde devriye faaliyetlerinin devam ettiği ifade edildi.

DERBESİYE BÖLGESİNDE YAPILIYOR

Bu kapsamda Türk ve Rus askeri unsurlarının İHA'lar eşliğinde dördüncü ortak kara devriyesi, 'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde yapılıyor.

Kaynak: AA
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