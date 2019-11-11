Rusya'yla ortak devriyenin dördüncüsü başladı
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının dördüncü ortak kara devriyesinin Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladığını duyurdu.
11.11.2019 12:34 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:44
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya ile 22 Ekim 2019'da Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde devriye faaliyetlerinin devam ettiği ifade edildi.
DERBESİYE BÖLGESİNDE YAPILIYOR
Bu kapsamda Türk ve Rus askeri unsurlarının İHA'lar eşliğinde dördüncü ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde yapılıyor.
Kaynak: AA