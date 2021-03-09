Rusya ile Çin ayda ortak istasyon kuracak
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Rusya ile Çin ayda ortak istasyon kuracak

09.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:06
Rusya ile Çin ayda ortak istasyon kuracak

Rusya ile Çin arasında ayda ortak uzay istasyonu kurulmasına yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Rusya ile Çin arasında ayda ortak uzay istasyonu kurulmasına yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) yapılan yazılı açıklamada, Roscosmos ile Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) arasında, ayda araştırmalar yapmak üzere ortak bir istasyon kurulması konusunda mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Söz konusu istasyonun, ilgilenen tüm ülkeler için erişime açık olacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Roscosmos ile CNSA arasındaki iş birliği, bilimsel araştırma etkileşimini güçlendirmek ve uzayı tüm insanlığın çıkarları için barışçıl amaçlarla kullanmaya katkı sağlayacaktır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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