Rusya ile Çin Arasında 882 Milyon Dolarlık Blok Zinciri Anlaşması

Rusya devlet geliştirme bankası VEB, blok zinciri teknolojilerinin geliştirilmesi de dahil olmak üzere yenilikler için, Çin Kalkınma Bankası'ndan 882 milyon 35 bin dolar değerinde bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Moskova ziyareti sırasında imzalandı.



Rus bankası 2014 yılında Rusya'da Soçi Kış Olimpiyatları için geliştirme ve inşaat çalışmalarına finans sağlamıştı. Ancak ilerleyen yıllarda borçlanmanın önüne geçemeyen banka, Ukrayna'da yaşanan sıcak gelişmelerden dolayı batı baskısı altında olduğu için ABD ve Avrupalı yatırımcılar tarafından uzun vadeli finansman sağlayamıyor.



Rusya ve Çin arasında gerçekleşen anlaşmanın yayınlanan bildirisinde VEB, Çin kredi bankasının kendilerine 15 yıl boyunca 50 milyar ruble yani yaklaşık olarak 844 milyon dolar finansman sağlayacağı açıkladı. Bu demek oluyor ki Rus bankası biraz olsun belini doğrultabilecek.



Bankanın başkanı Sergei Gorkov gazetecilere: "Blockchain (blok zinciri) teknolojisi, tüm tarafların güvenli bir ağ üzerinden belgeleri takip etmelerini ve üçüncü kişiler tarafından doğrulanmalarını gerektirmeyecekleri elektronik kayıt tutma işlemini sağlar." açıklamasında bulundu.



Çin Devlet Başkanı Xi Jinping yaptığı açıklamada ise, "Finansman, özel sermaye fonlarına katılım ve tahvil ihraçlarının geri satın alınması şeklinde olacak, yüksek teknoloji ve yenilikçi projeleri desteklemeyi hedefleyecektir. Sağlanan para enerji, ulaştırma, endüstriyel ve enerji altyapı projeleri, Sibirya ve Uzak Doğu'daki sınır ötesi projeleri finanse etmek için kullanılabilir" cümlelerini sarf etti.