Rusya ile Belarus arasında petrol ürünü sevkiyat anlaşması imzalandı
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Rusya ile Belarus arasında petrol ürünü sevkiyat anlaşması imzalandı

19.02.2021 14:29 | Son Güncelleme: 19.02.2021 14:32
Rusya ile Belarus arasında petrol ürünü sevkiyat anlaşması imzalandı

Rusya ile Belarus arasında Belarus petrol ürünlerinin Rus limanları üzerinden sevk edilmesine yönelik anlaşma imzalandı.

Rusya ile Belarus arasında Belarus petrol ürünlerinin Rus limanları üzerinden sevk edilmesine yönelik anlaşma imzalandı.

Başkent Moskova'da düzenlenen imza töreninde, Rusya Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev ile Belarus Ulaştırma ve İletişim Bakanı Aleksey Avramenko hazır bulundu.

Taraflar, Belarus petrol ürünlerinin Rus limanları üzerinden satılmasına yönelik bir anlaşmaya imza attı. Söz konusu anlaşma, 31 Aralık 2023'e kadar geçerli olacak.

Savelyev, törende yaptığı konuşmada, Belarus'un anlaşma kapsamında Rus limanları üzerinden 2021'de en az 2 milyon ton petrol ürünü sevk edeceğini ve bu rakamın 3,5 milyon tonu bulabileceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB), Belarus'ta Ağustos 2020'de düzenlenen seçim sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'yu ve bazı yetkilileri yaptırım listesine dahil etmişti.

Lukaşenko, AB'nin yaptırım kararını eleştirerek, Belarus'un petrol ürünlerini AB üyesi Litvanya ve Letonya'daki limanlar üzerinden sevk etmeyi durdurabileceklerini açıklamıştı.

Belarus yılda ortalama 5-6 milyar dolar değerinde petrol ürünü ihraç ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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