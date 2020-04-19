Rusya ile Belarus arasına kovid-19 testi girdi
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Aleksandr Lukaşenko, Belarus, Rusya, Dünya

Rusya ile Belarus arasına kovid-19 testi girdi

Rusya'nın geliştirdiği ve Belarus'a da yardım olarak yolladığı koronavirüs testlerine Belarus liderinden eleştiri geldi.

19.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:52
Rusya ile Belarus arasına kovid-19 testi girdi
Rusya'nın geliştirdiği ve Belarus'a da yardım olarak yolladığı koronavirüs testlerine Belarus liderinden eleştiri geldi. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, testlerin yeterince başarılı olamadığını savunarak, Rus test kitleri için "Canı cehenneme!" dedi.

Rusya'nın koronavirüs (covid-19) salgınına karşı geliştirdiği ve Belarus'a da yardım olarak yolladığı testler iki ülke arasında krize yol açtı. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, testlerin yeterince başarılı olamadığını savunarak, Rus test kitleri için "Canı cehenneme!" dedi.

RUS TESTİ YALAN SÖYLÜYOR

Belarus'ya bir TV programında konuşan Lukaşenko, Rusya'dan gelen testlerin sık sık yanlış sonuç gösterdiğini iddia etti. Bu görüşüne örnek veren Lukaşenko, ülkesindeki atom santrali için çalışmaya gelen 15 Rusya vatandaşına test yapıldığını, Rus malı testte hepsinin pozitif çıktığını belirttikten sonra, "Rus testinden vazgeçtik, yalan söylüyor. Çin malı olanı kullandık, sadece bir kişi korona virüslü çıktı" dedi. 

RUSYA 10 BİN ADET TEST GÖNDERMİŞTİ

Rusya'nın Belarus'a 10 bin adet test yolladığı açıklanmıştı. Belarus, koromavirüs ile etkin mücadele etmek yerine "oluruna bırakmakla" eleştiriliyor. Lukaşenko, ekonominin tahammülü olmadığını söyleyerek karantina ya da sokağa çıkma yasağı gibi önlemlerden kaçınmış, "Zatürre geçip gider ama ekmek herkese lazım" diyerek çalışmaya devam edilmesini istemişti. Ayrıca votka içilmesi ve buhar banyosu gibi önerilerde de bulunmuştu. Öte yandan ülkede Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre düne kadar 4 bin 779 vaka kaydedildi, 42 kişi öldü.


- Rusya

Kaynak: DHA

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