Rusya ile Avrupa İlaç Ajansı arasında "Rus ruleti" krizi
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Rusya ile Avrupa İlaç Ajansı arasında "Rus ruleti" krizi

09.03.2021 16:44 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:48
Rusya ile Avrupa İlaç Ajansı arasında

Rusya'da Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Avusturya'nın Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V koronavirüs (Kovid-19) aşısına onay vermesinin ardından, 'Rus ruleti' benzetmesi yapan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) temsilcisi Christa Wirthumer-Hoche'a tepki gösterdi.

Rusya'da Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Avusturya'nın Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V koronavirüs (Kovid-19) aşısına onay vermesinin ardından, 'Rus ruleti' benzetmesi yapan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) temsilcisi Christa Wirthumer-Hoche'a tepki gösterdi. Peskov, "Hayal kırıklığı yaratan ifade, bizim açımızdan uygunsuzdur" dedi.

Rusya ile Avrupa İlaç Ajansı (EMA) arasında Sputnik V koronavirüs (Kovid-19) aşısı krizi patlak verdi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) temsilcisi Christa Wirthumer-Hoche'ın Avusturya'nın Sputnik V aşısına kullanım onayı vermesini ardından yaptığı açıklamayı kınadı. Avusturya ve Macaristan'ın Rusya tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik V'ye kullanım onayı vermesinin ardından açıklama yapan Wirthumer-Hoche, aşı hakkında yeterli bilgi olmayan böyle bir onay vermenin 'Rus ruleti' oynamakla eşdeğer olduğunu ifade etmişti.

"HAYAL KIRIKLIĞI YARATAN UYGUNSUZ BİR İFADE"

Peskov, Wirthumer-Hoche'ye ait bu sözleri, "Hayal kırıklığı ve uygunsuz" diyerek değerlendirdi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Peskov, "Hayal kırıklığı yaratan ifade, bizim açımızdan uygunsuzdur. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun (RDIF) bu konuda halihazırda bazı açıklamalarda bulunduğunu ve bazı önlemler alındığını biliyoruz. Bu ifadeyi değerlendiriyoruz, tekrar ediyorum, yanlış. Bu aşıya olan talep, dünyanın birçok ülkesinde bu ilaçla yapılan aşılama süreci, bu ilacın alaka düzeyini ve popülerliğini göstermektedir" dedi.

"RUSYA HİÇBİR ZAMAN BÖYLE BİR KAMPANYAYA AİT OLMADI"

Öte yandan Peskov, ABD'nin 'Rusya'nın Sputnik V aşısını öne çıkarmak için diğer aşılarla ilgili çeşitli basın organları yardımıyla yanlış haber yaptırdığına' ilişkin iddiaları da değerlendirdi. Peskov, "Aşımız, her gün objektifmiş gibi gözükmeye çalışan bazı eleştirilere maruz kalıyor. Bazen bu eleştiriler objektif gibi gösterilmeye bile çalışılmıyor. Biz buna karşıyız. Rusya başka hiçbir aşıya karşı böyle bir bilgilendirme kampanyasına hiç katılmadı ve katılmayacak" dedi.

SPUTNIK V AŞISININ GELİŞTİRİCİLERİNDEN ÖZÜR TALEBİ

Sputnik V aşısının geliştiricileri de Wirthumer-Hoche'nin sözlerine tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan açıklamada, Wirthumer-Hoche'den özür dilemesi talep edildi. Açıklamada, "Sputnik V'yi doğrudan onaylayan Avrupa Birliği ülkeleri hakkında olumsuz yorumları için Avrupa İlaç Ajansı temsilcisi Christa Wirthumer-Hoche'dan kamuoyundan özür talep ediyoruz. Wirthumer-Hoche'nin yorumları, EMA incelemesine olası siyasi müdahaleler hakkında ciddi sorular doğuruyor. Sputnik V, 46 ülke tarafından onaylanmıştır" ifadelerine yer verildi.


Rusya ile Avrupa İlaç Ajansı arasında 'Rus ruleti' krizi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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