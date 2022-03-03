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Rusya ile Almanya, uzayda ortak yürütülen deneyleri durduruyor

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Rusya ile Almanya, uzayda ortak yürütülen deneyleri durduruyor

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) ortaklarından Rusya uzay ajansı Roscosmos, yaptırımlar sebebiyle Almanya ile ISS'te ortak yürütülen deneyleri durduracağını açıkladı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) ortaklarından Rusya uzay ajansı Roscosmos, yaptırımlar sebebiyle Almanya ile ISS'te ortak yürütülen deneyleri durduracağını açıkladı. Açıklama, Almanya Havacılık Merkezi'nden yapılan Rusya ile ikili işbirliğini sonlandırdıklarını içeren duyurudan sonra geldi.

Rusya uzay ajansı görevini yürüten Roscosmos Genel Müdürü Dmitry Rogozin, Almanya'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar sebebiyle Almanya Havacılık Merkezi (DLR) Yönetim Kurulu Başkanı Anke Kaysser-Pyzalla'ya mektup gönderdiğini açıkladı. Rogozin, ISS'te Almanya ile ortak yürütülen deneylerin durdurulacağını belirtti. Açıklamaya göre deneyler, bağımsız bir şekilde Roscosmos tarafından devam ettirilecek. Roscosmos Genel Müdürü Rogozin ayrıca yaptırımların zeminine göre Rus uzay programını adapte edileceğini ve uyduların savunma amaçlı konuşlandırılacağını belirtti.

Almanya Havacılık Merkezi (DLR) bugün yaptığı açıklamada, Alman Uzay Ajansı ile bir dizi araştırma projesinde Rus kurumlarıyla işbirliği yaptıklarını ifade ederek tüm işbirliği projelerini durduracağını açıklamıştı.


Rusya ile Almanya, uzayda ortak yürütülen deneyleri durduruyor

Demirören Haber Ajansı - Dünya

Uluslararası Uzay İstasyonu, Almanya, Rusya, Uzay, Dünya, Haberler

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