Rusya ile ABD, Ukrayna'yı görüştü
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Rusya ile ABD, Ukrayna'yı görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Rusya ile ABD, Ukrayna'yı görüştü

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD yetkilileriyle Ukrayna'nın doğusunda gerilim giderek arttığı Donbass bölgesindeki durumu görüştüklerini açıkladı.

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD yetkilileriyle Ukrayna'nın doğusunda gerilim giderek arttığı Donbass bölgesindeki durumu görüştüklerini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ve Rusya temsilcilerinin Ukrayna'nın doğusundaki gelişmelere yönelik görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Bölgede yaşanan gerilime dair ABD tarafına detaylı bilgiler aktardıklarını ifade eden Ryabkov, "Donbass bölgesinde yaşanan durum hakkında ABD temsilcileri ile temaslarımız oldu. ABD tarafına neler olduğunu kapsamlı bir şekilde anlattık" dedi.

Kiev yönetiminin provokatif bir çizgide durduğunu savunan Ryabkov, bu konuda ABD tarafını da uyardıklarını dile getirdi. Ryabkov, "Kiev'in, Ukrayna'nın doğusunda ABD ve Batılı ülkelerden gelen destekle birlikte provokatif bir meydan okuyan çizgisi var. Washington bu eş güdümlü politikaların sonuçları konusunda kaygılanmalı" ifadelerini kullandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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