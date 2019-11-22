Rusya ile ABD arasında 'Mısır' krizi

22.11.2019 09:25 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:31

ABD'nin, Rusya ile SU-35 savaş uçağı anlaşması yapan Mısır'ı yaptırım tehdidiyle uyarmasının ardından Rusya'dan ABD'ye tepki geldi.



Geçtiğimiz ay Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Mısır'ın darbeci devlet başkanı Abdulfettah El Sisi, Rusya - Afrika forumunda Rusya'nın Mısır'a SU-35 savaş uçağı satışı ile ilgili görüşme gerçekleştirip prensipte anlaşma sağladı. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri satışın engellenmesine yönelik harekete geçti. ABD basını, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ABD Savunma Bakanı Mark Esper arasında savaş uçaklarının satışı ile ilgili görüşme gerçekleştiğini belirterek, olası anlaşmanın ardından Mısır'a yapılacak olası ekonomik ambargonun ele alındığını yazdı.



ABD tarafında bu iddialar güçlenince Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Rus basınına brifing veren Zaharova, ABD'nin Mısır'a yaptırım tehdidi iddiasını değerlendirerek, "ABD yetkililerinin Mısır'ın, Rus SU-35 savaş uçakları alması ile ilgili görüşmeleri doğrudan tehdit ettiğini gördük. Bu çok saldırgan bir yaklaşımdır" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA