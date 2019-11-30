Rusya ile 12. kara devriyesi yapıldı

30.11.2019 12:15 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:20

Milli Savunma Bakanlığı, Rus askerleri ile Fırat'ın doğusunda icra edilen Onikinci Kara Devriyesi tamamlandığını açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki onikinci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Kamışlı-Derik sektöründe icra edilen onikinci kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 7 kilometre derinlikte ve 69 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriyeyi tamamladı" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA