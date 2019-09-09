Rusya: İktidar partisi yerel seçimlerde güç kaybına uğradı

Rusya: İktidar partisi yerel seçimlerde güç kaybına uğradı

Rusya'da haftasonu yapılan yerel seçimlerde, iktidar partisi Birleşik Rusya, Moskova Şehir Meclisi'nde üçte bir oranında sandalye kaybına uğradı

09.09.2019 10:15
Rusya: İktidar partisi yerel seçimlerde güç kaybına uğradı

Rusya'da haftasonu yapılan yerel seçimlerde, iktidar partisi Birleşik Rusya, Moskova Şehir Meclisi'nde üçte bir oranında sandalye kaybına uğradı.


Çoğunluk hala iktidar partisinde bulunsa da Birleşik Rusya Partisi'nin önemli ölçüde güç kaybına uğradığı belirtiliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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