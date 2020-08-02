Rusya ikinci aşı için tarih verdi Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko'nun, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Bilimsel Araştırma Enstitüsü'nün geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısının ekimden itibaren kitlesel uygulama aşamasına geçebileceğini duyurmasının ardından, Rusya'daki Vektör Araştırma Merkezi de ürettiği...

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko'nun, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Bilimsel Araştırma Enstitüsü'nün geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısının ekimden itibaren kitlesel uygulama aşamasına geçebileceğini duyurmasının ardından, Rusya'daki Vektör Araştırma Merkezi de ürettiği aşının yıl sonunda ya da önümüzdeki senenin başında risk grubundaki kişiler üzerinde uygulanabileceğini açıkladı.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Viroloji ve Biyoteknoloji Devlet Araştırma Merkezi Vektör Genel Müdür Rinat Maksyutov katıldığı bir televizyon programında, araştırma merkezinin koronavirüs aşı üretimine Kasım ayında başlamayı planladığını ifade etti. Maksyutov, "Bu yılın Kasım ayında üretime geçmeyi planlıyoruz. Yıl sonunda ya da önümüzdeki senenin başında risk grubundaki kişiler üzerinde, daha sonra ise kitlesel olarak aşı uygulanmaya başlanabilir" ifadelerini kullandı.

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, daha önce Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Bilimsel Araştırma Enstitüsü'nün geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısının klinik denemelerinin tamamlandığını açıklamış ve "Gamaleya Enstitüsü'nün geliştirdiği koronavirüs aşısının klinik denemeleri tamamlandı, kayıt prosedürü için belgeler hazırlanıyor" ifadelerini kullanmıştı. Murashko, aşının, ilk olarak doktorlar ve öğretmenler üzerinde kullanılacağını ve Ekim'den itibaren de toplu aşılama yapmayı planladığını da belirtmişti.

Murashko ayrıca, Viroloji ve Biyoteknoloji Devlet Araştırma Merkezi Vektör tarafından geliştirilen başka bir aşının da klinik deneme aşamasında olduğunu vurgulamıştı.

RUSYA'DA SON DURUM

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 427 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 850 bin 870'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 70 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 14 bin 128'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: DHA