Rusya, iki Kuzey Kore gemisini alıkoyup, 80'den fazla denizciyi gözaltına aldı
Rusya, karasularında kaçak avlanan iki Kuzey Kore gemisini alıkoyduğunu ve buradaki 80’in üzerindeki denizciyi gözaltına aldığını açıkladı.
17.09.2019 21:15
Rusya, karasularında kaçak avlanan iki Kuzey Kore gemisini alıkoyduğunu ve buradaki 80'in üzerindeki denizciyi gözaltına aldığını açıkladı.
Rusya, Moskova'daki Kuzey Kore Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak, kara suları ihlalini protesto etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com