Rusya, İdlib meselesinde Fransa ve Almanya'nın katılacağı dörtlü zirveye kapıları kapadı
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov TASS haber ajansına yaptığı açıklamada İdlib konusunda Fransa ve Almanya’nın katılacağı dörtlü bir zirve düzenlenmesinin gündemlerinde olmadığını açıkladı.
25.02.2020 13:27 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:27
Rusya, İdlib meselesinde Fransa ve Almanya'ya kapıları kapadı.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov TASS haber ajansına yaptığı açıklamada İdlib konusunda Fransa ve Almanya'nın katılacağı dörtlü bir zirve düzenlenmesinin gündemlerinde olmadığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com