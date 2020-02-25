Rusya, İdlib meselesinde Fransa ve Almanya'nın katılacağı dörtlü zirveye kapıları kapadı
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Rusya, İdlib meselesinde Fransa ve Almanya'nın katılacağı dörtlü zirveye kapıları kapadı

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov TASS haber ajansına yaptığı açıklamada İdlib konusunda Fransa ve Almanya’nın katılacağı dörtlü bir zirve düzenlenmesinin gündemlerinde olmadığını açıkladı.

25.02.2020 13:27 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:27
Rusya, İdlib meselesinde Fransa ve Almanya'nın katılacağı dörtlü zirveye kapıları kapadı

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Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov TASS ajansına yaptığı açıklamada İdlib konusunda Fransa ve Almanya'nın katılacağı dörtlü bir zirve düzenlenmesinin gündemlerinde olmadığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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